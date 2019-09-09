شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4.99 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 4.75 درهم في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط