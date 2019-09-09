شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف شهر يوليو الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.59 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 1.45 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط