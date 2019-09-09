شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.695 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 0.7 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.80 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.68 وبين مستوى المقاومة هو 0.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد