شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يخترق المتوسط المتحرك -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 0.26 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس ارتفاع التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.24 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.275 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط