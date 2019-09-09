شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح خلال الجلسة وهو 0.45 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.458 درهم، والذي يقابل عند هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يعد مقاومة قوية نتوقع معها انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 0.435 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 0.46 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط