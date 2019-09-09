شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير حيث انهى تداولات امس الاحد عند مستوى 8.47 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 8.40 درهم، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه في الاجل القصير لمستوى الدعم التالي عند 7.90 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط