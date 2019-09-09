وزير الطاقة السعودي: لا نتكهن بشأن أسعار النفط

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا تتكهن بشأن أسعار النفط. واكد أنه يأمل في أن يكون النصف الثاني أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

وقال وزير الطاقة السعودي بعد تعيينه إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير وأن اتفاق أوبك+ سيستمر في ظل إرادة الجميع.