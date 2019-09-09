شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد بيانات ألمانية قوية وآمال التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 % بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7% في يوليو، وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز انخفاضا 0.5%.

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وصعد مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1%، وساهمت أسهم شركات النفط بالقدر الأكبر في مكاسب المؤشر مقتفية أثر اسعار الخام المرتفعة.

ومع تسجيل معدل للتضخم يقل من المستهدف في منطقة اليورو، يراهن متعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للودائع لأجل ليلة لأول مرة منذ عام 2016 حين يجتمع يوم الخميس.