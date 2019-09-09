شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% خاسراً 38.29 نقطة ليصل إلى مستوى 8012.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.3% رابحا 11.20 نقطة ليصل إلى مستوى 3745.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33.2 مليون سهم بقيمة 830.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 85 شركة. وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%. وجاء سهم "الزامل للصناعة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.08%، ثم وقت اللياقة بنسبة 3.57%، ثم وفرة بنسبة 3.49%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.17% ثم كهرباء السعودية بنسبة 1.93%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 1.62%.

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