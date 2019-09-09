شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3-7 مليارات دولار في 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية، إن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يورومني، أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

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وعلى جانب آخر نفى وزير المالية اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وأشار الوزير، إلى أن كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.