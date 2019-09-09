شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: استحداث مخيمات السفارى ضمن الأنماط الفندقية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أنه في إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges ، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل.
وأوضحت أنه تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـ Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه بعد تعريف كل نمط من هذه الأنماط قمنا بوضع معايير تصنيف خاصة بها،، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها.
ومن جانبه أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لعودة السياحة لسابق عهدها، سواء بالنسبة لزيادة عدد السائحين الوافدين الي مصر، أو مستوي المنتج السياحي والخدمات المقدمة، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال توافر منظومة حديثة تتوافق مع ما يتم تقديمه في الدولة السياحية الهامة حول العالم وهو الأمر الذي تسعي إليه وزارة السياحة في برنامجها الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ووضع مصر في مكانة تنافسية علي خريطة السياحة العالمية.
وأضاف فوزي أن وزارة السياحة قامت بمخاطبة منظمة السياحة العالمية للتعاون في وضع الية تقييم الفنادق بمختلف فئاتها مع تحديث معايير تصنف الفنادق وكذلك استحداث أنماط جديدة، لافتا إلي أن الوزارة استاعنت بالخبير الدولي آلان فيوتري خبير منظمة السياحة العالمية الذي قام بزيارة المدن السياحية المصرية والفنادق للوقوف علي مستوي الفنادق والخدمة المقدمة.
وأشار إلي عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة السياحة لوضع معايير تنماشي مع المطلب السياحي العالمي لرفع كفاءة المنتج السياحي المصري وذلك بمراعاة تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري مع ادخال تطبيق تكنولوجي حديث في الإدارة والتسويق الفندقي وذلك لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تحديث المعايير الفندقية واستمرار العمل بالأنماط الفندقية السابقة وهي الفنادق والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والتراثية والبوتيك والمخيمات السياحية مع استحداث أربع أنماط جديدة هي الشقق الفندقية والفنادق البيئية والدهبيات ومخيمات السفاري مع تقسيم كل نمط لدرجة سياحية متباينة تتراوح ما بين نجمة وخمس نجوم.
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