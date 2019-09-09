شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحاً 7.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2879.42 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 108.3 مليون سهم محققة ما قيمته 145.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1226 صفقة ل27 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.92%، ثم سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.25%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.72%.