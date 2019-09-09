شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يتابع سير التدريب الصيفى للطلاب بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن سير التدريب الصيفي لعدد 100 طالب من الجامعات المصرية، حيث تلقي الطلاب خلال التدريب والذي بدأ في 18 أغسطس ويستمر لمدة شهر مجموعة من المحاضرات وورش العمل ليتعرف الطلاب من خلالها علي تاريخ الجهاز واختصاصاته، حيث بدأ التدريب بلقاء رئيس الجهاز بالطلاب المتدربين، مرحبا بهم ومتمنيًا لهم تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف والمهارات التي تساعدهم في حياتهم الدراسية و ثقل خبراتهم التدريبية.

كما تناولت المحاضرات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في إطار تدريبي يجمع بين التدريبات العملية والنظرية، وقد قام بإلقاء المحاضرات وإدارة ورش العمل المختلفة عدد من قيادات الجهاز.

كما اطلع المتدربون على عدد من الأعمال التي يقوم بها الجهاز منها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا ومركز تقييم القدرات والمسابقات ومشروع الذاكرة المؤسسية وعدد من المشروعات الإلكترونية التي يعمل عليها الجهاز كقواعد البيانات المختلفة.

وتم تقسيم الطلاب إلي مجموعتين، تقوم المجموعة الأولي بمصاحبة فريق الجهاز أثناء عمله في تحديث الملف الوظيفي في الهيئات والجهات التابعة للوزارات في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، في الوقت الذي تتلقي المجموعة تدريبًا عمليًا داخل إدارات الجهاز المختلفة مثل إدارات الترتيب والتنظيم والخدمة المدنية والعلاقات العامة وغيرها، ويستمر تدريب كل مجموعة لمدة اسبوعين متتالين على أن يتم تبديل الأدوار بين المجموعات، وعقب انتهاء فترة التدريب سيتم منح الطلاب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

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ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد أعلن عن توفير 100 فرصة تدريبية به لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز على أن يكون الالتحاق بالتدريب بأسبقية التسجيل على تطبيق إلكتروني أطلقه الجهاز لهذا الغرض، وكان الجهاز قد قد قام بتخريج أول دفعة تدريب للشباب من طلبة الجامعات المصرية العام الماضى.