شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يُتم تسوية مديونيات لشركة (المشروعات الصناعية) بقيمة 1.2مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم البنك الأهلي المصري تسوية مديونيات على شركة المشروعات الصناعية والهندسية بقيمة 1.2 مليار جنيه كانت على الشركة .

وقال مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات إن شركته قامت بتسوية مديوينات قيمتها ١٫٢٢٦ مليار جنيه لدى البنك عن طريق سداد جزء نقدي وآخر عيني، ولم يتبقى علي الشركة بعد التسوية سوى ٧٠ مليون جنيه، يتم سدادها على ٧ سنوات بواقع ١٠ مليون جنيه كل عام، وبمعدل ٢٫٥ مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، حيث التزمت الشركة بالسداد طوال الفترة الماضية ومتبقي نحو ٥٢٫٥ مليون جنيه فقط .

وعن حجم أعمال الشركة أكد الدهشوري أنها بلغت ٣٢٫٣ مليون جنيه في الفترة من ١ يناير ٢١٩ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، مقابل فقط ٢٣ مليون جنيه حجم أعمال خلال عام ٢٠١٨ كاملا، مؤكدا أن إجمالي حجم أعمال الشركة المتوقع نهاية هذا العام يفوق ١٠٠ مليون جنيه، وهو ما يوضح المجهودات التي تقوم بها الشركة ومجلس إدارتها الجديد.

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أوضح أن الشركة تقوم الآن بتنفيذ مشروع ٢ محطة وقود مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة الوطنية لتشغيل محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة بقيمة ٣٨٫٨ مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهي الشركة من تنفيذ المحطتين قبل نهاية العام الحالي لتضاعف حجم أعمال الشركة مرتين ونصف مقارنة بالعام الماضي.

وعن جهود مجلس إدارة الشركة الجديد قال الدهشوري إنه نجح في استعادة عدد كبير من المشروعات المسحوب تنفيذها من الشركة في وقت سابق ، ما يؤكد عودة الثقة لدى الجهات المتعاونة في الشركة وريادتها في مجال البنية التحتية، موضحا أنه بالفعل تم منع تسييل كثير من خطابات الضمان الخاصة بمشروعات وعمليات مقاولات للشركة، وتم إعادة تشغيل هذه العمليات التي تقدر قيمتها بـ ١٠٠ مليون جنيه تنفذ لصالح بعض الهيئات القومية الحكومية في (اسيوط-المنيا-الفيوم-راس غارب-سفاجا-الغردقة)، كما تنفذ الشركة مشروعات أخرى في (كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية والدقهلية).

أضاف رئيس مجلس إدارة المشروعات الصناعية أن المجلس الجديد يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدولة في مشروعاتها حيث من المتوقع أن تصل حجم الأعمال التي تنفذها الشركة مع الدولة والهيئات الحكومية إلى نحو ٥٠٠ مليون جنيه.