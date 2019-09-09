شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب واستهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة المالية فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأشارت الوزارة، إلى أن كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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