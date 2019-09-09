شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، والتى وصفتها بأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، حيث إن التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.
وبالتزامن مع صياغة معايير التصنيف الجديدة قامت الوزارة بتدريب مفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بعملهم فور تطبيق المنظومة الحديدة.
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