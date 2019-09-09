شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.20% خاسرا 71.020 نقطة ليصل إلى مستوى 5864.27 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.37% خاسراً 88.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6423.48 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.71% خاسراً 34.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4769.24 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 127.7 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5163 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.76%، أعقبه الاتصالات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.07%، تلاه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.87%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.32% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض بنسبة 7.42%، ثم شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 7.36%.