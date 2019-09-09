شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: لجنة أوبك+ ربما تبحث أهدافا جديدة لاتفاق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله اليوم الاثنين إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ربما تبحث معايير جديدة لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حين تجتمع في أبوظبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وتستخدم المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، مستهدفات معينة، أو معايير، لاتفاقها مثل متوسط خمس سنوات لمخزونات النفط في الدول المتقدمة.
ونقلت تاس عن باركنيدو قوله بشأن الأهداف "هذا ليس على جدول الأعمال، لكن من الممكن أن نبحثه إذ أننا سنناقش وضع السوق".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام أوبك: لجنة أوبك+ ربما تبحث أهدافا جديدة لاتفاق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.