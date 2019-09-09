شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: لجنة أوبك+ ربما تبحث أهدافا جديدة لاتفاق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله اليوم الاثنين إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ربما تبحث معايير جديدة لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي حين تجتمع في أبوظبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتستخدم المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، مستهدفات معينة، أو معايير، لاتفاقها مثل متوسط خمس سنوات لمخزونات النفط في الدول المتقدمة.

ونقلت تاس عن باركنيدو قوله بشأن الأهداف "هذا ليس على جدول الأعمال، لكن من الممكن أن نبحثه إذ أننا سنناقش وضع السوق".