شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسرة 5.05 نقطة، لتصل إلى مستوى 10269.39 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 81.4 مليون سهم بقيمة 156.1 مليون ريال قطرى عبر 4323 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم. وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%.

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