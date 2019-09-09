الان تتابع الحبوب السعودية: شراء 780 ألف طن قمحًا في مناقصة عالمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين إنها اشترت 780 ألف طن من القمح في مناقصة.
وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء القمح بمتوسط سعر 217.79 دولار للطن.
وسيأتي القمح من مناشئ أوروبية ومن الأمريكتين الشمالية والجنوبية (ما عدا كندا) وكذلك من منطقة البحر الأسود وأستراليا.
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