وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بالعمل مع منتجي النفط من أجل توازن السوق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن الرياض ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها من أجل تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية.

وأكد الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي “التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك

وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.