شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ10 دول الأكثر إنتاجا للنفط على مستوى العالم.. على رأسها أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عام 2016، شهد العالم ارتفاعا فى الطلب المتزايد على النفط وأبقى التضخم ونسبة العرض والطلب فى صناعة النفط معدلات النفط عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما دفع معدلات استخراج النفط إلى الارتفاع أيضًا، ولكن حاليا هناك ثرثرة طفيفة فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط بين الدول المنتجة له.

تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأول من حيث انتاج النفط حيث يتخطى انتاجها أكثر من خمسة عشر مليون برميل يوميًا،كما تعد واحدة من أكبر مستهلكى النفط فى العالم،أيضًا فى عام 2016 أنتجت الولايات المتحدة حوالى 14.855.000 والذى ارتفع إلى حوالى 15.647.000 برميل يوميًا، وعلى الرغم من حجم انتاجها إلا أنها استوردت حوالى سبعة مليارات ونصف المليون برميل من المواد المرتبطة البترولية.

أما الكويت فهى الدولة العاشرة الأكثر من ضمن الدول الأكثر انتاجا للنفط، وشهدت الكويت انخفاضًا كبيرا فى معدلات إنتاج النفط بين عامى 2016 و2017،ويشكل انتاج النفط 60% من إجمالى الناتج المحلى فى بالكويت، وبالتالى فإن انخفاض الإنتاج سوف يستمر فى التأثير عليها اقتصادية ما لم يجد المسئولين طريقة لرفع معدلات إنتاج النفط أو الاستثمار فى صناعة أخرى،حيث أن 95% من إجمالى إيراداتها ناتجة عن الصادرات النفطية.

وفيما يلى قائمة للدول الأكثر انتاجا للنفط لعام 2019 حيث تصنف الولايات المتحدة الأمريكية كدولة لديها أعلى معدلات إنتاج النفط وتأتى الكويت فى المرتبة العاشرة من بين الدول الأكثر انتاجا للنفط،وكانت قائمة الدول العشرة الأعلى انتاجا للنفط وفقا لموقع investingnewsوالتى كانت كالتالى..

1- الولايات المتحدة الأمريكية 15.647.000 برميل يوميا.

2- المملكة العربية السعودية 12.090.000 برميل يوميا.

3- روسيا 11.210.000 برميل يوميا.

4- كندا4.985.000برميل يوميا.

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5- الصين 4.779.000 برميل يوميا.

6- ايران4.695.000 برميل يوميا

7- العراق 4.455.000برميل يوميا

8- الامارات العربية المتحدة 3.721.000 برميل يوميا

9- البرازيل3.363.000 برميل يوميا

10- الكويت 2.825.000 برميل يوميا