شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تنفى تصفية شركة ميتالكو ودمج الكوك مع الصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن القابضة المعدنية نجحت فى تحسين نتائج شركاتها التابعة خاصة المتعثرة على سبيل المثال شركة المطروقات انتهى تعثرها وتحقق حاليا نتائج إيجابية للغاية وهى نموذج ناجح نهض بالجهود الذاتية وبإرادة العمال بالرغم من العمل فى ظروف صعبة للغاية لا يمكن لوزير أن يجلس فى عنابرها لمدة ساعة واحدة.

وأضاف الفقى لـ"الخليج 365" أن شركة المواسير فى طريقها للتخلص من أزمتها المالية وستنطلق مع قيادة جديدة وبدعم من الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية لها، خاصة أن عدد عمالها محدود، نافيا ما يتردد عن تصفية شركة ميتالكو.

وحول إمكانية دمج شركة الكوك مع شركة الحديد والصلب قال خالد الفقى إن هذا كلام غير منطقى الآن ولا يصلح لأنه لو تم دمج الشركتين ستغرقان معا الكوك حاليا شركة رابحة ونريد تقويتها، ولا سما أن دمج شركات أخرى لم يحقق النجاح المنشود.