شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام فى 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شركات قطاع الأعمال العام نموا ملحوظا خلال العامين الماليين الماضيين، نتيجة السياسات الجيدة للحكومة لتطوير وتدعيم الشركات وضبط الأداء فيها. تعرف على أبرز 15 مؤشرا ماليا للشركات وفق مركز معلومات قطاع الأعمال العام، خلال العام المالى 2017-2018. 1 – زادت إيرادات الشركات القابضة والتابعة لـ93 مليار جنيه بمعدل نمو 19.4%. 2 – حققت الشركات 9.6 مليار جنيه صافى ربح بنسبة نمو 57.5%. 3 – زاد اجمالى إيرادات الشركات القابضة كوحدة مستقلة لـ10.1 مليار جنيه بنسبة نمو 64.1%. 4 – زادت حصة الشركات القابضة فى ارباح شركاتها التابعة لـ8.5 مليار جنيه بنسبة نمو 78.8%. 5 – زادت حصة الشركات القابضة فى أرباح الشركات المشتركة 38% 6 – حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3%. 7 – إيرادات قطاع التامين بلغت 16.1 مليار جنيه مقابل 13,9 مليار جنيه العام المالى السابق. 8 – زاد صافى الربح للشركات التابعة لـ11.4 مليار جنيه بنسبة نمو 52%. 9 – بلغ أرباح الشركات الرابحة 67 شركة نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة نمو 24.1%. 10 بلغت خسائر الشركات الخاسرة 53 شركة لنحو 7.2 مليار جنيه. Advertisements 11 – عدد الشركات التى زاد ربحيتها بلغ 41 شركة، وانخفضت ربحية 24 شركة. 12 – 26 شركة ارتفعت خسائرها و18 شركة انخفضت خسائرها وتحولت 7 شركات للخسارة. 13 – ارتفعت الأجور إلى 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 8.8% رغم انخفاض العمال بنسبة 2.8%. 14 – نفذت الشركات استثمارات بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 19.9%. 15 – زادت حصة وزارة المالية لـ2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 75.4%.

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