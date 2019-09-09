شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة 40% من تجارة النفط.. 9 معلومات عن شريان الحياة النفطى "مضيق هرمز " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الملاحية فى العالم وأكثرها حركة للناقلات النفطية ويقع فى منطقة الخليج العربى فاصلاً ما بين مياه الخليج العربى من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندى من جهة أخرى.

وخلال الفترة ألأخيرة مع تصاعد حده التوتر بالمنطقة ومن حين لآخر يتم احتجاز ناقلات نفطية بالمضيق كان آخرها قيام السلطات الإيرانية يوم السبت الماضى بالاستيلاء لى ناقلة نفط أجنبية فى مضيق هرمز وقيامها بإلقاء القبض على 12 فلبينيًا كانوا على متن السفينة ويؤدى بما يحدث بمضيق هرمز من احتجاز للناقلات النفطية إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول الشحنات النفطية وبالتالى ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

وفيما يلى أهم المعلومات عن مضيق هرمز والتى كانت كالتالى..

1-نحو 40 % من الانتاج العالمى للنفط يمر عبر مضيق هرمز.

2- يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.

3-عرض ممرى الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر.

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4- يستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

5- المملكة العربية السعودية تصدر 88 %من إنتاجها النفطى عبر مضيق هرمز.

6-تصدر العراق 98 % من إنتاجها النفطى عبر مضيق هرمز.

7-تصدر الامارات العربية المتحدة 99 % من إنتاجها النفطى عبر مضيق هرمز.

8- تصدر إيران والكويت وقطر 99% من إنتاجها النفطى عبر مضيق هرمز.

9- اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.