شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء إحجام شركات القطاع الخاص عن شراء القطن بالآلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة الوادى لحليج الأقطان إقامة مزادات شراء القطن بالآلية الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، إلا أن الأمر المثير أن كل المزادات رست على شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، تعرف على أسباب إحجام شركات القطاع الخاص عن شراء القطن.

1 – وجود كميات كبيرة من أقطان العام الماضى لدى الشركات لم يتم تصريفها.

2 – ارتفاع سعر الأقطان لنحو 2100 جنيه للقنطار وفق السعر العالمى.

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3 – تفضيل المزارعين البيع للشركات العامة للحصول على مستحقاتهم فورا.

4 – ترقب شركات القطاع الخاص لتجربة بيع القطن الجديدة وكذلك تغيير نظم الحليج.

5 – الخوف من انخفاض أسعار القطن لأقل من سعر المزاد بعد عدة أشهر.