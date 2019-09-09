10 أرقام رسمت خريطة الطاقة فى مصر.. أهمها 11.6 مليار دولار صادرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، مما دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وفيما يلى أهم الارقام التى حققها قطاع البترول خلال الخمس سنوات الماضية والتى كانت كالتالى.. 1- بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن. -144,6% زيت خام ومتكثفات من إجمالى 359 مليون طن حجم إجمالى الثروة البترولية خلال 5 سنوات. -253,5% غاز طبيعى من إجمالي359 مليون طن حجم اجمالى الثروة البترولية خلال 5 سنوات. من إجمالي359 مليون طن حجم اجمالى الثروة البترولية خلال 5 سنوات -3 1,9% بوتوجاز من إجمالي359 مليون طن حجم اجمالى الثروة البترولية خلال 5 سنوات. -4 كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يومياً ليصل لـ7 مليارات قدم مكعب فى أغسطس 2019. Advertisements -5 ارتفاع الصادرات البترولية لـ 11,6 مليار دولار فى 2018/2019. 6- 2021/2022 تستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية. 7- 4 مليار دولار حجم الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية). 8- سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام. 9- 21,4 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لـ 31 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام. 10- 1,5 مليار دولار إجمالى ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً.

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