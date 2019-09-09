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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الشروق حرائق الأمازون تكشـف المستور

تاريخ النشر: 09/09/2019

​الكل منشغل اليوم بما يحصل لغابات الأمازون، فالكارثة لا تخص دولة بعينها ولا حتى قارة بأكملها؛ بل يمكن أن تشمل تأثيراتها كوكب الأرض برمته. المثير أن النيران التي التهمت الأدغال، والدخان المتصاعد إلى عنان السماء، امتد إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فتحول إلى تراشق باتهامات وتحذيرات وإنذارات وأرقام وإحصائيات، وفي خاصرته اندلع سجال سياسي ودبلوماسي، ومنه تسربت معلومات وانكشفت حقائق لم نكن لننتبه إليها لولا ما يحصل للأمازون. رغم أننا بعيدون عن الكارثة، فإن واقع الحال يقول إن جميع سكان الأرض سيتحملون جزءاً من فاتورة حرائق الأمازون، والدليل ما سنعرفه عنها من أرقام وحقائق لولا الحرائق الحالية لما انتبهنا إليها وإلى أهمية هذه المساحة الخضراء الأكبر على كوكب الأرض، والتي بفضلها كسب أنصار حماية البيئة ودعاة مواجهة التغيرات المناخية زخماً إضافياً لجهودهم.



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