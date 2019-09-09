مكتوم بن محمد: دبي توفر بيئة عمل مستقطبة للشركات والمستثمرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر أمس الدكتور ستيفان أوشمان رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة ميرك الألمانية، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدكتور ستيفان أوشمان والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار، وأكد أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل مستقطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطاتها في المنطقة والعالم، وبحث سبل التعاون بين دبي وشركة ميرك الألمانية بهدف تحقيق تطلعات الشركة وطموحاتها على مستوى المنطقة، وتعميق شراكتها مع مدينة دبي وإكسبو 2020.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إننا ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل.. وحريصون على ضمان الازدهار لشركائنا أيضاً.

من جهته، أعرب الدكتور ستيفان أوشمان عن إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي ملتقى العقول لصناعة المستقبل في المجالات كافة، وما توفره من بنية تحتية وإمكانات وتسهيلات لوجستية وحوافز متميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.

جدير بالذكر أن شركة ميرك الألمانية احتفلت العام الماضي بمرور 350 سنة على تأسيسها، وتتخذ من مدينة دارمشتات الألمانية مقراً لها، وتوظف أكثر من 50 ألف موظف في 70 دولة، وتعتبر من أكبر وأقدم الشركات العالمية في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا والخدمات الطبية، وتشمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمواد ذات الأداء العالي مثل LCD، ويغطي مركزها الإقليمي في دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وتركيا ورابطة الدول المستقلة، وتتواجد في الإمارات منذ عام 1997م ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، ويضم نحو 120 موظفاً.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، وحميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي. (وام)