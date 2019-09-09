«الدار» تطلق أول مشروع بيع أراضٍ للأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أطلقت شركة الدار العقارية أمس مشروع «السعديات ريزيرف»، أول مشاريعها لبيع قطع أراضٍ سكنية في قلب جزيرة السعديات. وتبلغ قيمة المشروع 722 مليون درهم ويضم 306 قطع أراض مجهزة بالبنية التحتية اللازمة للبناء، ومتاحة للمشترين من جميع الجنسيات.

ويعد «السعديات ريزيرف» أول مشروع قطع أراضٍ يتم إطلاقه في جزيرة السعديات منذ أن أصدرت الحكومة في إبريل 2019 قوانين جديدة تتيح للمشترين الأجانب شراء الأراضي بنظام التملك الحر في مناطق الاستثمار في أبوظبي.

يأتي إطلاق «السعديات ريزيرف» بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريع قطع الأراضي ال3 «الريمان» و«الريمان 2» و«ليا»، والتي سجلت مجتمعة مبيعات قوية بلغت 2.4 مليار درهم، مما يعكس الطلب المتنامي على قطع الأراضي ذات الأسعار المدروسة والمجهزة ببنية تحتية ملائمة في أبوظبي.

وسيوفر المشروع البالغة مساحته 422,370 متراً مربعاً 306 قطع أراضٍ سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 600 إلى 1400 متر مربع، وهي مناسبة لبناء منازل تتألف من 4 إلى 6 غرف نوم. ومن خلال المساحات المتنوعة لقطع الأراضي، يمنح المشروع للمشترين المحتملين المرونة لتصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم. وسيتضمن المشروع مجموعة من المرافق بما في ذلك مراكز مجتمعية وحدائق ومدارس ومساجد ومنافذ تجزئة متنوعة.

وتقدم الدار مجموعة متنوعة من خطط الدفع الملائمة، مع دفعة أولى تبلغ 5% فقط من السعر الإجمالي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الأول من عام 2020 على أن يتم تسليم المشروع بحلول منتصف عام 2022.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: تعتبر جزيرة السعديات واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة في أبوظبي للزوار ومشتري المنازل الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نمط الحياة العصري الذي توفره. ومن خلال إطلاق السعديات ريزيرف، نهدف إلى تلبية هذا الطلب والاهتمام المتنامي بمبيعات قطع الأراضي في الإمارة. ونعتقد أن هذا المشروع يوفر فرصة قيّمة للمشترين الذين يرغبون بامتلاك أراضٍ سكنية لبناء منازل تلبي احتياجاتهم وأذواقهم في موقع متميز على بعد دقائق من بعض أبرز المعالم الثقافية والتعليمية في العاصمة. ويشكل السعديات ريزيرف إضافة نوعية تتناغم على نحو مثالي مع محفظتنا الحالية من الأصول عالية الجودة في الجزيرة، مثل جواهر وممشى السعديات، كما يستفيد المشروع من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي كلفتنا بها حكومة أبوظبي مؤخراً.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة إن المشروع يتيح للمستثمرين تملك قطع أراض تتناسب مع الجمهور وبأسعار مناسبة وبطرق سداد ميسرة. وأوضح أن مساحات قطع الأراضي تتراوح بين 600-1400 متر مربع، وتبدأ أسعار الأراضي من 1.6 مليون درهم.

وأوضح أنه سيجري تسليم الأراضي للمستثمرين والمشترين في منتصف عام 2022 ليباشروا عمليات البناء والتشييد.

يقع «السعديات ريزيرف» مقابل جامعة نيويورك أبوظبي على مقربة من معالم سياحية مرموقة بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، ومدرسة كرانلي أبوظبي، والمنتجعات الفاخرة المطلة على شاطئ السعديات، والعديد من المرافق الترفيهية ووجهات التجزئة المتنوعة. ويسمح مخطط المشروع لكل عقار سهولة الوصول إلى المساحات المفتوحة والحدائق والمرافق الأخرى، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويتيح للجميع الاستمتاع بنمط حياة عصري وحيوي.

وكانت حكومة أبوظبي قد عقدت في يوليو 2019 شراكة مع الدار العقارية لتنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية بقيمة 5 مليارات درهم في عدد من الوجهات الرئيسية في الإمارة. وفي إطار هذه الشراكة، كلّفت حكومة أبوظبي شركة الدار بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي ملياري درهم. وسيسهم المشروع في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي من خلال إنشاء الطرق والمرافق العامة. كما سيعزز المشروع جاذبية جزيرة السعديات من خلال تجهيزها بأفضل مرافق البنية التحتية الأساسية الأمر الذي سيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الجزيرة التي تعد اليوم من أشهر وأهم الوجهات العصرية في أبوظبي.