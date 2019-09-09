انخفاض صادرات الكويت غير النفطية 3.6% في أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية: إن الصادرات الكويتية غير النفطية تراجعت بنسبة 3.6% خلال شهر أغسطس /‏‏ آب الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صحفي اأمس الأحد، أن إجمالي شهادات المنشأ لصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ نحو 837 شهادة بقيمة 5.7 مليون دينار كويتي (نحو 18.8 مليون دولار) في أغسطس الماضي مقابل 532 شهادة بقيمة 5.9 مليون دينار (نحو 19.5 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.

وأضافت أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 211 شهادة بقيمة 3.4 مليون دينار (نحو 11.2 مليون دولار) مقابل 65 شهادة بقيمة 2.3 مليون دينار (نحو 7.5 مليون دولار) إلى الدول الأجنبية. وذكرت أن شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 561 شهادة بقيمة 6.2 مليون دينار (نحو 20.4 مليون دولار) في شهر أغسطس الماضي. (د ب أ)