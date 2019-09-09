32 ألف رخصة أعمال جديدة في الإمارات خلال 8 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 572615 رخصة بنمو 6% وبزيادة قدرها 32256 رخصة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2019 مقارنة مع 540359 رخصة في نهاية شهر ديسمبر 2018.

تعكس الزيادة الكبيرة في عدد الرخص التي صدرت في جميع إمارات الدولة وفقاً لما وثقته بيانات السجل الوطني الاقتصادي تواصل نشاط غالبية القطاعات التي تشكل الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني الأمر الذي يدعم توقعات الجهات المختصة في الدولة بزيادة نسب النمو خلال العام 2019.

كان المصرف المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 2.4% خلال العام 2019 في أحدث التقارير التي أصدرها في وقت سابق. وتفصيلاً على مستوى حركة نشاط التراخيص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية فقد استحوذت إمارتا أبوظبي ودبي على نحو 70.6% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة.

وتصدرت دبي المركز الأول وبلغ عدد الرخص المصدرة 268574 رخصة فيما وصل عددها في أبوظبي 135918 رخصة في نهاية شهر أغسطس 2019. وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 181989 رخصة فيما بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 78491 رخصة ومن ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة للشخص الواحد 3935 رخصة ووصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2140 رخصة و848 لفروع الشركات الخليجية وتوزع باقي العدد على الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية البسيطة.

وفي أبوظبي وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 86837 رخصة فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 27590 رخصة ونحو 17779 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة وشركات الشخص الواحد والمساهمة العامة.

وفي الشارقة وصل إجمالي عدد الرخص المصدرة 82825 رخصة، وبلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 53458 رخصة ونحو 23582 رخصة لذات المسؤولية المحدودة وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات. (وام)