«كوكاكولا أرينا» تثبت أقدام دبي في عالم الفعاليات الحيّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أحدثت صالة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك دبي ثورة في صناعة الفعاليات الحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لما تمتاز به من تقنيات صوت وإضاءة ومسرح وقدرة استيعابية تصل إلى 17 ألف متفرج، إضافة إلى الشراكات المميزة التي أقامتها مع أبرز الشركات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن برنامج من الفعاليات الرائعة المتنوعة. وتعد صالة كوكاكولا أرينا المغطاة، والتي افتتحت في وقت سابق من هذا العام، وجهة ترفيهية متطورة مزودة بأحدث التقنيات التي تخولها لاستضافة مختلف العروض، والمناسبات الرياضية، والفعاليات والمؤتمرات أياً كان حجمها.

توفر كوكاكولا أرينا، التي تعد أكبر صالة من نوعها في المنطقة، خاصية التحكّم في المناخ ضمن الصالة، وهي ميزة جعلت من إمارة دبي وجهة للزوار على مدار العام والخيار الأول لأضخم عروض الفعاليات الحية في العالم.

وأُنشئت صالة كوكاكولا أرينا بالتعاون بين شركة مِراس القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها وشركة إدارة المواقع الترفيهية إيه إي جي أوغدن الدولية، وافتتحت الصالة أبوابها للجمهور رسمياً بعرض للكوميدي الكندي راسل بيترز في ال 6 من يونيو /‏ حزيران، قبل عرض فرقة الروك الأمريكية «مارون 5» في ال 14 من يونيو.

وتعود ملكية صالة كوكاكولا إلى شركة مراس القابضة التي أنشأت مجموعة من أشهر المعالم السياحية في دبي، بينما تتولى إدارة العمليات اليومية شركة إدارة المواقع الترفيهية إيه إي جي أوغدن الدولية، التي تدير صالة O2 في لندن، وكيودوس بنك أرينا في سيدني، ومرسيدس بنز أرينا في شنجهاي، وأماكن أخرى مشهورة عالمياً.

إيه إي جي أوغدن

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وحول ذلك، قال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي من شركة إيه إي جي أوغدن لكوكاكولا أرينا: «تعد دبي مركزاً للفعاليات الترفيهية للمنطقة بأكملها، وساعد افتتاح كوكاكولا أرينا في ترسيخ مكانة المدينة بوصفها وجهة للعروض المقامة في الشرق الأوسط في جزء من برامج جولاتها العالمية».

وأضاف: «لقد أظهرت مراس رؤية عظيمة لتوسيع خيارات العروض الترفيهية الحية في دبي، وبذلك صنعت لها رصيداً بوصفها واحدة من أفضل مراكز العروض الحية على مستوى العالم، وتفخر شركة إيه إي جي أوغدن بإدارة الصالة، ونحن نسعى جاهدين في دعم كوكاكولا أرينا باعتبارها موطناً للفعاليات الترفيهية الحية في المنطقة ووجهة تستحق الزيارة للسياح».

وأضاف: «نحن وشركاؤنا شغوفون في جعل صالة كوكاكولا أرينا المكان المثالي للنجوم العالميين ولشركات الإنتاج والأنشطة الرياضية والعروض بكل أنواعها».

وكان العرض الافتتاحي بحضور راسل بيترز الانطلاقة المثالية لتقديم صالة كوكاكولا أرينا للجماهير الذين قدموا من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث توافدوا إلى دبي لمشاهدة عرض بيترز مباشرة ولزيارة هذه الصالة الضخمة لأول مرة.

وتتمثل إحدى العوامل الرئيسية في قدرة كوكاكولا أرينا على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات في توفر مساحة أرضية تبلغ 3870 متراً مربعاً، إضافة إلى خيارات واسعة من ميزات المسرح، ونظام التحكم بالستارة المتعدد الأغراض، حيث يمكن رفعها وفقاً للحدث وعدد الجمهور.

ويمكن تمديد أو تقليل مساحة الأرضية من خلال نظام المقاعد القابل للحركة، بينما يمكن إغلاق المستويات العليا عندما لا تكون قيد الاستخدام، وهو ما يسمح بتغيير سريع لوضعية المقاعد لتناسب بعض العروض من دون مقاعد.

اختبار قدرة المكان

واختُبرت قدرة المكان وموظفيه ومجموعة من أنظمة الإدارة والعمليات مرة أخرى بعد بضعة أيام من عرض الافتتاح الرسمي قبل عرض فرقة «مارون 5».

وبفضل تصميمها العصري الذي يتميز بنقاط وصول وخروج متعددة، تمكن الضيوف من الوصول إلى العرض الذي بيعت جميع تذاكره والتمتع بكل المزايا التي يوفرها موقعه داخل سيتي ووك قبل العرض وبعده.

وأُجريت اختبارات للأداء في كل الأقسام بدءاً من مرافق المأكولات والمشروبات المتواجدة في عدة نقاط محيطة بالبهو الرئيسي، إلى أجنحة الضيافة والشخصيات المهمة خلال حدث افتتاحي، بينما تعمل أنظمة الصوت والإضاءة بشكل مثالي بفضل التصميم المتطور لسطح الصالة الذي يحمل ما يصل إلى 190 طناً مترياً من المعدات.

ومؤخراً استضافت الصالة فرقتي 1975 وويست لايف الأيرلندية قبل عرض المتحدث في مجال التنمية البشرية الأمريكي توني روبينز في ال 3 من سبتمبر /‏ أيلول، وسينضم إلى روبينز ضيوف مميزون من بينهم أليسيا كيز الحائزة على جائزة جرامي ل 15 مرة.