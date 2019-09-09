إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أفادت صحيفة الشروق المصرية، أن إعمار مصر للتنمية، التابعة لإعمار العقارية، وقعت اتفاقاً مبدئياً مع النصر للإسكان والتعمير بشأن نزاع أرض مشروع «أب تاون كايرو». وأضافت الصحيفة على لسان المستشار القانوني لشركة النصر للإسكان، تعليقاً على الاتفاقية أنها «تتضمن وقف الإجراءات القانونية بين إعمار مصر والنصر للإسكان». وقال: «تقدمت الشركتان الأربعاء الماضي بطلب مشترك لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي للمطالبة بتعليق إصدار أية أحكام قضائية لمدة شهر تبدأ من الثلاثاء الماضي لحين إتمام التسوية بين الطرفين». وبحسب الصحيفة، يتضمن اتفاق التسوية المبدئي «قيام إعمار بالسداد النقدي لصالح النصر للإسكان مقابل حصولها على مهلة زمنية لاستكمال مشروع أب تاون كايرو».

(رويترز)

>> قالت «ميد» إن دائرة النقل في أبوظبي عينت مستشارين لبرنامج تشييد مظلات انتظار مكيفة للحافلات، وهو مشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام. ووفقاً ل «ميد»، تم تعيين شركات «ماكنزي» و«أيكوم» الأمريكيتين، و«سينيرجي» الهندية و«ألين آند أوفري» البريطانية لتقديم الخدمات الاستشارية. وسيشمل نطاق المشروع تطوير 400 مظلة انتظار مكيفة في جميع أنحاء أبوظبي، مع تثبيت مكائن البيع الذاتية وأجهزة الصراف الآلي داخل مواقف الانتظار المظللة.

>> أعلنت بورصة دبي للطاقة، عن قبول «ماكواري فيوتشرز يو.إس.إيه ذ.م.م» كعضو مقاصة، وبذلك ستكون مسؤولة عن عمليات المقاصة وتسوية الصفقات التي يبرمها عملاؤها الإقليميون والعالميون في بورصة دبي للطاقة. ويتخصص قسم العقود الآجلة لمجموعة «ماكواري فيوتشرز» في وساطة العقود الآجلة المؤسسية في كل من أستراليا، وآسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث تقدم للعملاء ضمان الأداء المالي لعمليات التداول في عقود الطاقة المدرجة وغير المدرجة OTC في البورصة.