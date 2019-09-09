«تلال» تطلق مشروع أراضي «نسيم ريزيدنس» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

تطلق شركة تلال العقارية مشروع أراضي نسيم ريزيدنس السكنية على شارع الإمارات العابر بالتزامن مع بدء فعاليات معرض «سيتي سكيب 2019»، العقاري في دبي.

وأكد علاء مسعود رئيس قسم التسويق والمبيعات في شركة تلال العقارية ل ”الخليج 365”، أن المشروع يحتوي على أراض سكنية مصرح عليها أرضي و3 طوابق سكنية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية وجاهزة للتسليم والبناء، ومرافق وخدمات تشمل مدارس وأسواقاً تجارية ومطاعم ومقاهي وحدائق ومسجداً، حيث تبدأ مساحة الأراضي من 10 آلاف قدم مربعة.

وأضاف مسعود، أن الشركة أطلقت خطة دفع للمستثمرين، تمكن المشترين من خطط سداد على 24 شهراً وخصم خاص لأصحاب الدفع الفوري، مؤكداً وجود اهتمام وإقبال على شراء الأراضي السكنية والتجارية وتأجيرها في الشارقة، نظراً لما يشهده مشروع «تلال» من تنوع في المعروض العقاري الذي يناسب شرائح مختلفة من المستثمرين.

وقال مسعود إن مشروع أراضي نسيم ريزيدنس السكنية يشكل فرصة استثمارية واعدة وتتناسب مع متطلبات الحصول على الإقامة طويلة الأمد للمتقاعدين وهي بلا شك فرصة للمطورين العقاريين والمستثمرين للاستفادة من جاهزية البنية التحتية في مدنية تلال، مشيراً إلى أن السوق العقارية في الشارقة واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.