شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت»: تعامل ترامب مع «هواوي» غير عادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «مايكروسوفت»: تعامل ترامب مع «هواوي» غير عادل تاريخ النشر: 09/09/2019 استمع قال رئيس شركة «مايكروسوفت»، براد سميث، إن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مع عملاق صناعة الاتصالات الصينية «هواوي»، غير عادلة.

وأشار سميث، ، في حوار مع مجلة «بلومبيرج بيزنس ويك» إلى أنه يجب السماح لشركة «هواوي» بشراء التكنولوجيا الأمريكية، وبينها البرامج التي تنتجها «مايكروسوفت». (د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مايكروسوفت»: تعامل ترامب مع «هواوي» غير عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.