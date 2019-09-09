«غرفة الشارقة» تطلع على مهرجانات التمور السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً فعاليات «مهرجان بريدة للتمور» في نسخته ال40، بمدينة التمور التابعة لأمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وترأس وفد الغرفة الذي ضم ممثلين عن لجنة «مهرجان الذيد للرطب»، محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد والمنسق العام لمهرجان الذيد للرطب، إلى جانب محمد أحمد الدرمكي مدير فرع غرفة الشارقة في خورفكان رئيس لجنة التنسيق والمتابعة، وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة التحكيم والمزاينة في مهرجان الذيد، كما زار الوفد «مهرجان عنيزة للتمور» في محافظة عنيزة، ومهرجان سكرية المذنب الحمراء وموسم البكيرية للتمور، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة، والاستفادة من الأفكار المبتكرة في مهرجانات التمور بالمملكة العربية السعودية، واكتساب خبرات جديدة في إدارة المهرجانات.

قال محمد مصبح الطنيجي: إن زيارة وفد الغرفة إلى مهرجانات التمور في السعودية يأتي في إطار الحرص على فتح مجالات تعاون مشتركة مع رجال الأعمال السعودين العاملين في قطاع التمور، فضلاً عن الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم المهرجانات كونها إحدى أكبر الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم، إلى جانب السنوات الطويلة والخبرة المتمرسة في تنظيم هذه الفعاليات، لافتاً إلى أن اختيار مهرجان بريدة للتمور ومهرجان عنيزة وسكرية المذنب وموسم البكيرية جاء انطلاقاً من سمعتها المرموقة، باعتبارها أحد أضخم الأحداث الغذائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين وتعدد الأصناف المعروضة والقوة الشرائية، مشيراً إلى أن اللجنة التنظيمية لمهرجان الذيد للرطب تسعى دائماً للاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تنظيم المهرجانات والأنشطة التسويقية المرتبطة بالرطب والتمور، في سياق سعيها لتطوير فعاليات مهرجان الذيد للرطب الذي أطلقته الغرفة انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم فعاليات ترويجية وتراثية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح الطنيجي، أن الزيارة تضمنت عدداً من لقاءات العمل البنّاءة مع أعضاء اللجان المنظمة للمهرجانات والزيارات الميدانية، حيث تعرف الوفد إلى آلية التجهيز والتنظيم والمسابقات المصاحبة، بهدف وضع ملاحظات وتصور واضح يساهم في تطوير فعاليات مهرجان الذيد للرطب في دوراته القادمة، وذلك في ضوء تبادل الخبرات مع المختصين في المملكة العربية السعودية، كما بحث الوفد سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الزراعي في البلدين والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالتمور.