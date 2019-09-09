شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الكويتي يثمّن «رسائل محمد بن راشد» الداعمة للأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ثمّنت لمى جاسم بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي في دبي رسائل الموسم الجديد التي وجهّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من خطوات تنفيذية لضبط إيقاع القطاع الاقتصادي والعقاري، ولا سيّما أنها قطاعات ينشط فيها المستثمر الكويتي بدولة الإمارات، ويتأثر بدوراتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن المجلس استهل لقاءه الأخير بمناقشة ثنايا الرسائل الملهمة، والتي كانت بمنزلة الوقود لشحذ الهمم للموسم الجديد، وبث التفاؤل في مستقبل اقتصادي باهر نتطلع من خلاله إلى أن نرى مشاريع نوعية وأفكاراً استثنائية تدفع بالاقتصاد نحو القمة. جاء ذلك خلال لقاء التواصل والتعارف المهني الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مركز «WaveSpace» والذي يعد مركز الابتكار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة «إرنست ويونغ» الاستشارية في دبي، حيث استعرض مجلس الأعمال الكويتي بدبي من خلاله «باقات مرشد للأعمال» الموجهة لرواد الأعمال الواعدين والشركات العالمية في دولة الإمارات، بحضور لفيف من أعضاء المجلس، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين والشركات من مختلف القطاعات العقارية والاستشارية والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات المتنوعة، مثل «أجيليتي»، والبنك الأهلي الكويتي، و«لينكد إن» وموقع طلبات وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأعمال الكويتي يثمّن «رسائل محمد بن راشد» الداعمة للأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.