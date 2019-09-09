دبي تُنجز أول محطة تبريد مناطق ذاتية التشغيل بالعالم نهاية العام

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن انتهاء 80% من أعمال إنشاء أول محطة تبريد ذاتية التشغيل بالعالم، في قرية جميرا؛ وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف طن تبريد.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية «إمباور» لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية؛ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق؛ وحرصاً على توفير خدمة تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأوضحت «إمباور»، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة تبريد المناطق وتشغيلها بنهاية عام 2019؛ وذلك لخدمة المتعاملين في قرية جميرا. وأشارت إلى أن هذه المحطة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعديل تدفق المياه من وإلى محطة التبريد، ونظام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية (TES)، الذي يساعد على تخفيف العبء على شبكة الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما ستستخدم مياه الصرف المعالجة (TSE) للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن الأعمال الإنشائية لأول محطة لتبريد المناطق ذاتية التشغيل في العالم، تسير وفق الجدول الزمني المحدد ودون تأخير. وأضاف «بن شعفار»، أن محطة التبريد الجديدة سيتم ربطها بمركز التحكم الذكي التابع لإمباور (CCC)، باستخدام نظام سكادا (SCADA) المتقدم، الذي يتيح القدرة على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه. وتابع: أن تستكمل بناء شبكة أنابيب نقل خدمات تبريد المناطق داخل قرية جميرا يسير بالتوازي مع إنشاء المحطة الجديدة في المنطقة.