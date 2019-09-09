الابتكار أهم محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تناقش الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 الابتكار وأبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات لدفع مسيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتنعقد القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، على مدار يومي 20 و21 أكتوبر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات «الأسبوع الأخضر» في دورته السادسة.

وتتخلل القمة ندوات واجتماعات في مجال البيئة والابتكارات والتقنيات الخضراء من مختلف دول العالم من القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: نعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأهمية رعاية ودعم المبتكرين والسعي بجهود دؤوبة لتعزيز قدراتهم المدعومة بالإبداع والابتكار لمواكبة التطلعات المستقبلية في كافة مجالات التنمية بالدولة. وتحرص حكومتنا الرشيدة على ترسيخ الابتكار ثقافةً وأسلوب حياة، ضمن منظومة متكاملة، وذلك من خلال استراتيجيتها الشاملة للابتكار بهدف جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021.

وأضاف: يُعد الابتكار أحد الركائز الأساسية التي نرتكز عليها في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث لم تعد تقتصر النظرة السائدة على العوامل مثل توفير التكاليف وإدارة المخاطر، بل تطور مفهوم الاستدامة إلى تبني الابتكارات التكنولوجية الصديقة للبيئة للمساهمة في تحقيق الأهداف الخضراء.