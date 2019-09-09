«فوري» المصرية في الإمارات قبل نهاية العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في الإمارات قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها بالسعودية والكويتية في 2020، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة. وأضاف محمد عكاشة في مقابلة مع رويترز «سندشن خدماتنا في الإمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد من أكبر البنوك هناك. نقدم للبنوك تكنولوجيا فوري لكن بالعلامة التجارية الخاصة وألوان البنك... وهو ما سنقدمه في الإمارات. سنكون مزود خدمة للبنك». لكنه رفض الإفصاح عن اسم البنك الذي تعاقدت معه الشركة في الإمارات.

تأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7% لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من الأسهم.

تنفذ فوري نحو 2.5 مليون عملية دفع إلكتروني يومياً بمتوسط 5.7 مليون دولار، وفقاً لنشرة طرح أسهم الشركة ببورصة مصر.

وقال عكاشة، الذي طرحت شركته 36% من أسهمها في بورصة مصر خلال أغسطس/‏ آب الماضي، إن فوري تركز على السوق المحلية والأسواق العربية التي بها مصريون لكن لا تفكر في دخول أسواق إفريقية كما تكهن بعض المحللين. وقال عكاشة: «لدينا أكثر من 105 آلاف تاجر... هدفنا خلال العامين المقبلين أن نجد نقطة لنا في مسافة لا تتجاوز 150 متراً في أي مكان بمصر».

(رويترز)