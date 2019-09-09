«شعاع» تبيع شركتي وساطة لـ «العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «شعاع كابيتال» (مجموعة أبوظبي المالية بعد الاندماج) إنها وافقت على التخارج من شركتيها المتخصصتين في مجالي الوساطة المالية «شعاع للأوراق المالية» و«صناعة السوق في الإمارات» وبيعهما إلى شركة «أي أتش سي هولدينج ريستركتد ليميتد»، التابعة للشركة «العالمية القابضة»، ولم تحدد الشركة حجم الصفقة مكتفية بالقول إن البيع تم مقابل كامل قيمة الصفقة نقداً. وتُستكمل عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وتندرج الاتفاقية الموقعة بين «شعاع» و«العالمية القابضة» ضمن استراتيجية الكيان الموحد الناتج عن اندماج «شعاع» و«مجموعة أبوظبي المالية» للتخارج من الأنشطة غير الرئيسية .