"التخطيط" و" الإحصاء" يعقدان غدا ثانى اجتماعات الإستراتيجية الوطنية للإحصاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الاثنين، ثانى اجتماعات اللجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والنظام الإحصائى فى مصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة بحضور اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء وممثلى وزارة التخطيط.
وكانا الجهتان قد أطلقتا إستراتيجية تطوير الإحصاءات فى شهر يونيو الماضى، حيث تم عقد الاجتماع الأول بمقر جهاز الإحصاء، والذى تناول التعريف بالإستراتيجية ومراحل تصميمها، علاوة على أسلوب ومنهجية العمل بها.
ومن المقرر فى اجتماع الإستراتيجية تطلق الإستراتيجية بشكل رسمى، خاصة بعد الاتفاق على خارطة الطريق لها وتشكيل الهيكل الإدارى، سواء اللجنة الوزارية أو الفنية بها.
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