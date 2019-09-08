شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فى محله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية فرض رسوم اغراق على الحديد المتسورد لحماية المنتجات الوطنية .
قال المهندس خالد الفقى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنا مع فرض الرسوم خاصة أن الصناعة فى مصر تعانى من ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز وبالتالى لابد من حمايتها سواء القطاع العام أو الخاص من الخارج خاصة أن هناك مخزونات كثيرة للمصانع فى مصر تحتاج إلى تسويق .
أشار الفقى أن الاقتصاد المصرى انطلق بشكل ممتاز وحقق معدلات نمو غير مسبوقة، و هذا سيجذب الاستثمار بجانب المشروعات الجديدة فى كل المحافظات ، بجانب ما تشهده مص من مجمعات صناعية وتجميع للصناعات فى ظل ما تشهده المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نهضة كبيرة .
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