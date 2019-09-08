شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق ورشة عمل فيسبوك وانستجرام فى دبى بمشاركة العديد من الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا فى دبى ورشة عمل شبكة فيسبوك وانستجرام فى مكتبها الإقليمى بدبى بمشاركة العديد من خبراء التسويق بالعالم وبعض مشاهير السوشيال ميديا، يتخللها جولة بكتبها الإقليمى بمدينة دبى للإعلام.

وتعلن الشركة خلال الجلسات عن مؤشرات فيسبوك خاصة بالشرق الأوسط وشمال الفريق، وتناقش أيضا كيفية الإعلان عبر شبكتها التى يبلغ عدد مشتركيها نحو 2.7 مليار شخص حول العالم ونحو 187 مليون شخص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان تقرير لجهاز الإحصاء بمصر قد كشف فى وقت سابق، أن عدد مستخدمى "فيسبوك" فى مصر تجاوز 34.5 مليون مستخدم، وأن الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد، وأن نسبة الشباب المستخدمين لـ"فيسبوك" فى سن أقل من 30 عاما، تصل إلى %65.8 من إجمالى المستخدمين.