الان تتابع عاجل .. رويترز: أرامكو ستعطي أدوارا لسيتي وجولدمان وإتش.إس.بي.سي وسامبا في الطرح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 10:27 م, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن من المرجح أن تعطي أرامكو السعودية كلا من سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية أدوارا في طرحها العام الأولي

المزمع.

ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال

الأيام المقبلة.

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