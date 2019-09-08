عبدالعزيز بن سلمان.. مخضرم الطاقة وأحد صناع استراتيجية أوبك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تسنم منصبه الجديد متكئا على خبرة تمتد 32 عاما قضاها في أروقة الوزارة، كما أنه أبرز المخضرمين فيها، إذ عاصر 3 وزراء، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في استراتيجيات الطاقة، سواء في الشأن المحلي أو الدولي.

فعلى الصعيد المحلي، ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما أعد تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه. وله دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ويرتبط تنظيميا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

أما الشق الدولي، فساهم في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل. وجرى تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في 2010. كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987، ومعظم أنشطة أوبك. وقاد الفريق المعني بملف قضايا الإغراق، حيث استطاع إنهاء عديد منها دون تبعات على المنتج المحلي، كذلك قاد ملف القضايا المرفوعة ضد أرامكو وجنبها خسائر بمليارات الدولارات.

7 مساهمات بارزة للوزير محليا ودوليا:

1 ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك.

ونتج عن ذلك صدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو والشركات التابعة لها.

وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة، وتجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول أرامكو في أمريكا.

2 ترأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية

العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.

3 تولى رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000 ، ومثل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي، وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي افتتح عام 2005 . وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات

لـ 88 دولة في الرياض 2011.

4 يشرف على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات

فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

5 شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي، للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، حيث أسهم في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على لقيم الغاز وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد طبيعة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة، من خلال صيغة تكفل لتلك الشركات

حرية إنجاز أعمالها دون إجراءات مضادة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى متابعته قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لحماية مصالح المملكة.

6 ترأس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.

7 يرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

المناصب

7 سبتمبر 2015

صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للطاقة

2017

عين وزيرا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 2019

2015 - 2017

شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية

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2004 - 2015

مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول

1995 - 2004

وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول

1987 - 1995

مستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية

1985 - 1987

مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدراسات

1982

حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

1985

حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

العضوية

عضو في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة

عضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة

عضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة

عضو مجلس الإدارة والمشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي

يرأس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة

يرأس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

يرأس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء

يرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي

الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية

عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية

عضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة