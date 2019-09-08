شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز " جيه.بى مورجان يقترب من الفوز بدور استشارى فى طرح أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن جيه.بى مورجان تشيس آند كو يقترب من الفوز بدور استشارى قيادى فى الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية.

كانت رويترز ، أوردت الشهر الماضى أن أرامكو طلبت رسميا من بنوك كبرى تقديم اقتراحات بشأن أدوار محتملة فى طرحها العام الأولى المزمع ، وأبلغ المصدر رويترز طالبا عدم ذكر اسمه أن من المرجح اتخاذ القرار النهائى فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكر المصدر ، أن المسؤولين السعوديين يريدون المضى قدما فى إدراج الشركة فى نوفمبر تشرين الثاني، مضيفا أن الخطة المبدئية تتضمن الإدراج أولا فى البورصة المحلية ثم بيع أسهم فى عملية إدراج بالخارج عام 2020.

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وفى وقت سابق اليوم، قالت شبكة سي.إن.بي.سى إن مورجان ستانلى تنافس مع جيه.بى مورجان، لكن فرصه ضعفت بسبب توليه ترتيب الطرح العام الأولى لشركة أوبر، إذ شعر المسؤولون السعوديون باستياء بعدما أخطأ مصرفيو مورجان ستانلى فى تقدير الطلب على سهم شركة خدمات نقل الركاب.

ولم ترد أرامكو على طلب للتعليق فى غير ساعات العمل، فى حين أحجم جيه.بى مورجان عن التعقيب.