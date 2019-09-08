شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار اقتصاد مصر.. انتهاء طرح 256 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 8 -9-2019 العديد من الأحداث من أبرزها مؤتمر الذكاء الاصطناعى الأول، بجانب الإعلان عن تفاصيل مؤتمر تمكين المراة غدا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

التفاصيل الكاملة لمؤتمر الاستثمار والتعاون الاقتصادى حول تمكين المرأة اقتصاديا

انتهاء طرح 256 وحدة صناعية ضمن خطط المجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان

المنشآت الفندقية: مهلة عام للفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق معايير التصنيف الجديدة

محافظ البنك المركزى يتسلم رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى بعضوية 90 دولة

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وزير الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى وإجراء تجارب التشغيل لـ3 مشروعات أخرى

وزارة التخطيط تطلق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية لـ 100 إمرأة من 30 دولة

وزارة الاتصالات: لدينا خطة للاستفادة من الذكاء الاصطناعى منه فى الزراعة والصحة

غدا الإعلان عن معايير التصنيف الجديدة للفنادق .. وملحق خاص لـ "التاريخية "