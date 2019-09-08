شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث انهى التداولات عند مستوى 5114 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر بشكل عرضي ما بين مستوى 5050 ومستوى 5200 نقطة، ويجب على المؤشر تجاوز احد المستويين المذكورين لتحديد الاتجاه القادم، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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